В среду в Липецке до +3 градусов и мокрый снег

СЕГОДНЯ 18:48 2019-02-26T18:55:05+03:00

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В среду, 27 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью временами снег. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов мороза. Утром местами туман, на дорогах гололедица.

В светлое время суток в регионе небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Столбик термометра будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер северный 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 734 мм рт.ст.

В четверг, 28 февраля, в Липецке пасмурно. Ночью синоптики обещают до 4 градусов мороза. Днем около 0. Ветер юго-западный 10-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. День обещает быть снежным. На дорогах снежный налет. Атмосферное давление будет падать и составит 727 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU