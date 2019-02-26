К 8 Марта в Липецке вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов

СЕГОДНЯ 19:08 2019-02-26T19:10:08+03:00

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К Международному женскому дню сотрудники "Зеленхоза" вырастили около 18 тысяч тюльпанов и 500 гиацинтов. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Готовиться к 8 Марта начали заранее. Луковицы различных сортов закупили еще осенью. Они стояли несколько месяцев в специальных помещениях. Только в начале февраля луковицы рассадили в теплицы. В настоящее время у тюльпанов уже формируются бутоны. Специалисты срезают цветы, упаковывают и убирают в холодильные камеры - чтобы сохранить свежесть цветов.

Продавать цветы начнут накануне праздника. Стоимость одного гиацинта - примерно 150 рублей. Тюльпаны планируется реализовывать за 40-50 рублей, в зависимости от сорта, высота стебля и размера "бокала".

ИСТОЧНИК KP.RU