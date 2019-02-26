К 8 Марта в Липецке вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов
К Международному женскому дню сотрудники "Зеленхоза" вырастили около 18 тысяч тюльпанов и 500 гиацинтов. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.
Готовиться к 8 Марта начали заранее. Луковицы различных сортов закупили еще осенью. Они стояли несколько месяцев в специальных помещениях. Только в начале февраля луковицы рассадили в теплицы. В настоящее время у тюльпанов уже формируются бутоны. Специалисты срезают цветы, упаковывают и убирают в холодильные камеры - чтобы сохранить свежесть цветов.
Продавать цветы начнут накануне праздника. Стоимость одного гиацинта - примерно 150 рублей. Тюльпаны планируется реализовывать за 40-50 рублей, в зависимости от сорта, высота стебля и размера "бокала".
ИСТОЧНИК KP.RU