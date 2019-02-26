Под Липецком пропала девушка со шрамами на руке

СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-26T20:21:32+03:00

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В Липецкой области ищут 16-летнюю Тищенко Светлану Павловну. Девушка пропала в минувший понедельник, 25 февраля. Она ушла из дома в селе Решетово-Дуброво Краснинского района. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с тех пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров, волосы светло-русые прямые, глаза голубые.

Была одета: зеленая куртка с мехом, розовая шапка с надписями, черные штаны, рыжие ботинки.

Особые приметы: многочисленные шрамы от ожогов на спине и правой руке.

Всех, кто видел Светлану Тищенко или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU