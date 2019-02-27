В Липецке бомж выбил дверь и вынес из квартиры картину и счетчик

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-27T09:00:28+03:00

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В минувший вторник, 26 февраля, в отдел полиции Липецка обратился 50-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в ночью кто-то угнал его автомобиль "ВАЗ-2105", стоявший у дома по улице 40 лет Октября. Липчанин уточнил, что машина была неисправна. По информации регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемого автоугонщика - ранее судимого 19-летнего парня.

В тот же день к правоохранителям обратилась липчанка. По ее словам, в период с начала февраля до 17 числа кто-то выбил входную дверь ее квартиры по улице Скороходова. Злодей украл картины и электрический счетчик. Сотрудники органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний БОМЖир. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU