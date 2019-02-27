2019-02-27T10:23:17+03:00
Общество

В торговом павильоне Липецка изъяли более 25 литров водки

Нарушителям грозит до 500 тыс. рублей штрафа
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке конфисковали водкуВ Липецке конфисковали водкуФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке продолжают торговать контрафактным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики. В минувший вторник, 26 февраля, сотрудники управления совместно с правоохранительными органами провели рейд по выявлению фактов незаконного оборота спиртных напитков.

Так, сотрудники полиции и управления заглянули в торговый павильон, что находится в районе дома №3 по улице Механизаторов. Оказалось, что они продают алкоголь, на который отсутствуют документы, подтверждающие качество спиртного и разрешение на реализацию.

В отношении виновных возбудили дела об административных правонарушениях. Водку, общим объемом 25,4 литра изъяли. Нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчане познакомятся с работами молодых прозаиков
В Липецке анонимы в третий раз «заминировали» Петровский рынок
В Липецке на месяц закрыли кафе с нарушениями
В зоопарке Липецка проснулись медведи
В Липецке "Лада" проехала на красный и врезалась в "Шевроле"
В Липецке наледь вместе с ограждением упала с крыши дома
В Липецке бомж выбил дверь и вынес из квартиры картину и счетчик
Под Липецком пропала девушка со шрамами на руке
К 8 Марта в Липецке вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов
В среду в Липецке до +3 градусов и мокрый снег
В Липецке внук чуть не пришиб бабушку табуретом
Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка
Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление
В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков
Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом
В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"
Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения