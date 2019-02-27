В торговом павильоне Липецка изъяли более 25 литров водки

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-27T10:23:17+03:00

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В Липецке продолжают торговать контрафактным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка и ценовой политики. В минувший вторник, 26 февраля, сотрудники управления совместно с правоохранительными органами провели рейд по выявлению фактов незаконного оборота спиртных напитков.

Так, сотрудники полиции и управления заглянули в торговый павильон, что находится в районе дома №3 по улице Механизаторов. Оказалось, что они продают алкоголь, на который отсутствуют документы, подтверждающие качество спиртного и разрешение на реализацию.

В отношении виновных возбудили дела об административных правонарушениях. Водку, общим объемом 25,4 литра изъяли. Нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU