СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-27T10:05:16+03:00

В Липецке наледь вместе с ограждением упала с крыши дома Фото: принтскрин видео.

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В минувший вторник, 26 февраля, липчане снова стали свидетелями, как с крыши упала наледь. По словам очевидцев, на этот раз лед еще и потянул за собой металлическое ограждение.

Происшествие случилось у дома №2 по улице Волгоградская. Ледяная глыба и часть ограждения упали на припаркованную внизу иномарку. У машины треснуто лобовое стекло, поцарапан капот.

В Липецке наледь вместе с ограждением упала с крыши домаФото: скриншот сайта

Липчанин, снявший последствия падения наледи на видео сообщил, что никто из людей не пострадал. Также он выложил в соцсетях фотографии, на которых видно, что лед падал именно с крыши, тогда как козырек балкона чист. Аналогичная ситуация на крыше рядом стоящего дома. На краю кровли - ограждение, лед и снег.

Напомним, что в прошедший вторник еще одна ледяная глыба рухнула на "Ладу Гранта". Это произошло на улице Титова. Машина получила серьезные повреждения.

В Липецке наледь вместе с ограждением упали с крыши дома.Видео Павел Жиляков

ИСТОЧНИК KP.RU