2019-02-27T12:23:37+03:00
Происшествия

В Липецке "Лада" проехала на красный и врезалась в "Шевроле"

Водителя иномарки госпитализировали [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке столкнулись "Лада" и "Шевроле"В Липецке столкнулись "Лада" и "Шевроле"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 856 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 71 водителя привлеки к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 96 автомобилистов припарковали свои машины в неположенном месте. 495 раз липчане нарушили допустимую скорость движения.

В прошедший вторник, 26 февраля, в Ельце сбили 42-летнюю женщину. Водитель "Лады Гранты" двигался задним ходом во дворе и, видимо, не заметил горожанку. Ельчанка получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.

Ночью на улице 8 Марта в Липецке столкнулись "Лада Гранта" и "Шевроле". По предварительным данным, водитель первой машины проехал на красный и врезался в иномарку. 29-летнего водителя "Шевроле" госпитализировали с травмой.

В Липецке столкнулись "Лада" и "Шевроле".Водителя иномарки госпитализировали

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчане познакомятся с работами молодых прозаиков
В Липецке анонимы в третий раз «заминировали» Петровский рынок
В Липецке на месяц закрыли кафе с нарушениями
В зоопарке Липецка проснулись медведи
В Липецке наледь вместе с ограждением упала с крыши дома
В торговом павильоне Липецка изъяли более 25 литров водки
В Липецке бомж выбил дверь и вынес из квартиры картину и счетчик
Под Липецком пропала девушка со шрамами на руке
К 8 Марта в Липецке вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов
В среду в Липецке до +3 градусов и мокрый снег
В Липецке внук чуть не пришиб бабушку табуретом
Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка
Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление
В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков
Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом
В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"
Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения