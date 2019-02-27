В Липецке "Лада" проехала на красный и врезалась в "Шевроле"

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-27T12:23:37+03:00

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За прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 856 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 71 водителя привлеки к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности. 96 автомобилистов припарковали свои машины в неположенном месте. 495 раз липчане нарушили допустимую скорость движения.

В прошедший вторник, 26 февраля, в Ельце сбили 42-летнюю женщину. Водитель "Лады Гранты" двигался задним ходом во дворе и, видимо, не заметил горожанку. Ельчанка получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.

Ночью на улице 8 Марта в Липецке столкнулись "Лада Гранта" и "Шевроле". По предварительным данным, водитель первой машины проехал на красный и врезался в иномарку. 29-летнего водителя "Шевроле" госпитализировали с травмой.

В Липецке столкнулись "Лада" и "Шевроле".Водителя иномарки госпитализировали

ИСТОЧНИК KP.RU