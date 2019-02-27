В зоопарке Липецка проснулись медведи

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-27T10:48:57+03:00

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В Липецкий зоопарк уже пришла весна. Бурые медведи Маша и Миша проснулись от зимней спячки. Как сообщили в пресс-службе зверинца, настроение у косолапых отличное. Они с удовольствием разгребают снег и играют друг с другом. Это те мишки, которых нашли в сентябре 2016 года в лесу возле Зеленограда. В Липецк они попали в январе 2018 года.

Кстати, в этом году в зоопарке откроется павильон для обезьян. Липчан просят помочь в покупке животных: обезьян, галаго, летучих лисиц и др. Горожане, подарившие животных, могут усыновить их. Опекун будет помогать понравившемуся животному. Наблюдать, как он растет. Придумывать имена для родившихся от животного детеныша.

ИСТОЧНИК KP.RU