2019-02-27T11:42:40+03:00
Общество

В Липецке на месяц закрыли кафе с нарушениями

Такое решение принял суд
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на месяц закрыли кафеВ Липецке на месяц закрыли кафеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Гражданин пожаловался в областное Управление Роспотребнадзора на кафе, что находится на улице Шерстобитова в Липецке. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления, специалисты провели административное расследование в заведении областного центра.

В ходе проверки они выявили нарушения. Конкретно, в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Данные нарушения могут нанести вред здоровью и жизни посетителей кафе.

Материалы дела Управление направило в суд для принятия решения. Ответчика в лице индивидуального предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения по ст.6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". В наказание, деятельность заведения приостановили на тридцать суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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