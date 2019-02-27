В Липецке на месяц закрыли кафе с нарушениями
Гражданин пожаловался в областное Управление Роспотребнадзора на кафе, что находится на улице Шерстобитова в Липецке. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления, специалисты провели административное расследование в заведении областного центра.
В ходе проверки они выявили нарушения. Конкретно, в области санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Данные нарушения могут нанести вред здоровью и жизни посетителей кафе.
Материалы дела Управление направило в суд для принятия решения. Ответчика в лице индивидуального предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения по ст.6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". В наказание, деятельность заведения приостановили на тридцать суток.
ИСТОЧНИК KP.RU