В Липецке анонимы в третий раз «заминировали» Петровский рынок
Этим утром, 27 февраля, к Петровскому рынку в Липецке вновь стянулись все службы экстренного реагирования. Как выяснилось, поступило анонимное сообщение о, якобы, заложенной бомбе.
На улицу Неделина сразу выехали, полицейские, спасатели, «скорая» и кинологи. Территорию рынка оцепили, покупателей и продавцов вывели. После проверки со служебными собаками выяснилось, что сообщение об акте терроризма было ложным – ничего взрывоопасного, к счастью не нашли.
Как стало известно «КП», анонимы действовали по той же схеме, что и в пятницу, 22 февраля. В тот день несколько анонимных писем поступили на электронные почты государственных служб. Аналогичная анонимная атака была в понедельник, 25 февраля – рынок также пришлось эвакуировать.
Сейчас спецслужбы ищут авторов сообщений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU