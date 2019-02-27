2019-02-27T12:31:45+03:00
Происшествия

В Липецке анонимы в третий раз «заминировали» Петровский рынок

Рынок на улице Неделина снова эвакуировали
Лия МУРАДЬЯН
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Взрывоопасные предметы не нашлиВзрывоопасные предметы не нашлиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 27 февраля, к Петровскому рынку в Липецке вновь стянулись все службы экстренного реагирования. Как выяснилось, поступило анонимное сообщение о, якобы, заложенной бомбе.

На улицу Неделина сразу выехали, полицейские, спасатели, «скорая» и кинологи. Территорию рынка оцепили, покупателей и продавцов вывели. После проверки со служебными собаками выяснилось, что сообщение об акте терроризма было ложным – ничего взрывоопасного, к счастью не нашли.

Как стало известно «КП», анонимы действовали по той же схеме, что и в пятницу, 22 февраля. В тот день несколько анонимных писем поступили на электронные почты государственных служб. Аналогичная анонимная атака была в понедельник, 25 февраля – рынок также пришлось эвакуировать.

Сейчас спецслужбы ищут авторов сообщений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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