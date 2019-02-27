Липчане познакомятся с работами молодых прозаиков

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-27T12:44:37+03:00

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В это воскресенье, 3 марта, в Липецке состоится фестиваль прозы малого формата. Молодые липецкие авторы посвятили его Всемирному Дню писателя. Мероприятие пройдет в Липецкой областной научной библиотеке. Начало в 15.00. Вход свободный.

– Вы думаете, литература живет только на молчаливых страницах книг, в благоговейной тишине читальных залов? Нет. Литература — это форма общения, причем одна из самых эффективных. Приходите на МиниФест и убедитесь сами, – рассказывает Лариса Иванова, заведующая отделом краеведения Липецкой областной научной библиотеки.

Гости фестиваля смогут не только познакомиться с работами молодых липецких прозаиков в авторском чтении, но и свободно пообщаться с ними, побольше узнать о их творческом мировоззрении.

ИСТОЧНИК KP.RU