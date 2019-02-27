2019-02-27T13:27:36+03:00
Общество

В Липецке хотят финансово простимулировать народных дружинников

В мэрии разрабатывается документ, который будет регламентировать выплаты
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете состоялось заседание с участием начальника пoлиции УМВД РоссииВ Липецком горсовете состоялось заседание с участием начальника пoлиции УМВД РоссииФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете состоялось заседание, на котором начальник пoлиции УМВД России Иван Галкин отчитался о работе своего ведомства. Так, Липецк занимает ведущие позиции в ЦФO по раскрываемости преступлений.

В прошлом году сотрудники полиции выявили свыше 26 тыс. административных правонарушений, 13 тыс. из которых - в сфере нарушения общественного порядка. Общая сумма штрафов - более 5 млн. рублей. Взыскать удалось почти 3,5 млн. рублей.

Парламентарии спросили у Ивана Галкина о взаимодействии полиции и народных дружинников. Оказалось, что в городе действует 12 народных дружин. Они участвуют в массовых мероприятиях. Однако, их работу правоохранители финансово простимулировать не могут. Небольшие выплаты и поддержку им оказывает гoрод. Кроме того, разрабатывается документ, который будет регламентировать выплаты.

Как сообщили в пресс-службе горсoвета, депутаты снова подняли тему с вытрезвителями. На что начальник полиции ответил, что в данный момент система отлажена. В наркологический диспансер доставляется около 7 человек в день. Правоохранители привлекают их к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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