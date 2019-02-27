В четверг в Липецке мокрый снег, а ночью до -8 градусов
В четверг, 28 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Столбик термометра опустится до 8 градусов ниже ноля.
Днем в регионе небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт.ст.
В пятницу, 1 марта, в Липецке будет снежно. В темное время суток до -2 градусов. Днем около 1 градуса выше ноля. Ветер западный 10-12 м/с. Гололедица. Атмосферное давление составит 728 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU