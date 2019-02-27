В четверг в Липецке мокрый снег, а ночью до -8 градусов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-27T16:20:17+03:00

В Липецке то морозы, то оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В четверг, 28 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Столбик термометра опустится до 8 градусов ниже ноля.

Днем в регионе небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт.ст.

В пятницу, 1 марта, в Липецке будет снежно. В темное время суток до -2 градусов. Днем около 1 градуса выше ноля. Ветер западный 10-12 м/с. Гололедица. Атмосферное давление составит 728 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU