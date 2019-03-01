В Липецке безработный мошенник обманул женщину на 50000 рублей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-01T09:22:12+03:00

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 26 февраля неизвестный украл 28 тыс. рублей с банковской карты 21-летней девушки. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность злодея и задержали его. Им оказался 51-летний житель Измалковского района.

Еще одно преступление раскрыто в областном центре. 3 января мошенник обманул 49-летнюю жительницу Липецка. Он под предлогом перечсления денег за покупку квартиры пытался похитить 50 тыс. рублей. Сотрудникам полиции совместно с работниками СОБР удалось поймать преступника. Им оказался неработающий ранее судимый 30-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU