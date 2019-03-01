В Липецке 3-летнего ребенка несколько метров протащил автобус

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-01T11:17:05+03:00

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В соцсетях появился гневный пост о липецком водителе. Как утверждает автор сообщения, в минувший четверг, 28 февраля, в областном центре случилось происшествие в районе Сокола на улице Баумана. Водитель автобуса №352, высаживал пассажиров у остановочного павильона "Школа №41", после чего рванул с места. При этом он не убедился, что все вышли из салона.

- В этот момент выходила мама с трёх летним ребёнком, - пишет липчанин. - Мама упала, но не бросила сына. Тем самым ребёнок остался на улице а ножка в салоне автобуса. Метра три тащил малыша! И даже после остановки не признал своей вины!

- В 17.50 зарегистрировано сообщение о том, что на остановке общественного транспорта случилось происшествие, в результате которого ребенок чуть не попал под колеса, - сообщила начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова. - Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №5. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU