Петровский рынок в Липецке "заминировали" в пятый раз

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-01T10:07:37+03:00

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Этим утром, 1 марта, в Липецке в пятый раз "заминировали" Петровский рынок. По словам очевидцев, службы экстренного реагирования также стянулись к офису рынка - дому №1 по улице Льва Толстого. Людей эвакуировали. Здание и рынок оцепили.

Напомним, угрозы взрыва рынка поступали в минувший четверг, 28 февраля. До этого службам экстренного реагирования тоже приходилось оцеплять участок. Кинологи и взрывотехники проверяли павильоны рынка на наличие опасных устройств. Все сообщения об акте терроризма, к счастью, оказались ложными. Ничего взрывоопасного специалисты не нашли.

Неизвестные рассылают электронные письма с угрозами на адреса госслужб. Кто это делает - до сих пор остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU