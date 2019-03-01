Липчанам предлагают брать напрокат костыли и инвалидные коляски

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-01T10:32:40+03:00

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В Липецке в центре социальной защиты работает пункт проката реабилитационных технических средств. Выбор большой: инвалидные коляски, кресла-коляски, многофункциональные кровати, костыли и ходунки, слуховые аппараты, домашняя медтехника. Всего около 400 единиц техники. Воспользоваться услугами проката могут липчане, имеющие соответствующие медицинские показания.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, реабилитационные средства также можно заказать по интернету с сайта ЦСЗН по Липецку (www.soc48.ru), в разделе "Прокат технических средств реабилитации". Технику можно забрать самим, либо оформить доставку на дом.

Стоимость проката рассчитывается посуточно - 0,1% от стоимости техники. То есть за кресло-коляску придется отдать от 4 до 20 рублей в сутки. Стоимость костылей - от 22 до 70 копеек за тот же период.

ИСТОЧНИК KP.RU