Под Липецком автоледи врезалась в ограждение и "собрала" две машины

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-01T11:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на дорогах региона выявлено 1 075 нарушений правил дорожного движения. Липчане игнорируют скоростной режим и не хотят пользоваться ремнями безопасности. По информации УГИБДД России по Липецкой области, 702 раза водители превысили допустимую скорость. 46 человек не пристегнулись во время движения. В 38 авариях никто не пострадал.

В Хлевенском районе на трассе "Дон" автоледи за рулем "Фольксвагена" врезалась в дорожное ограждение. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на два стоящих на обочине автомобиля - "Ладу Гранту" и "Фольксваген". Водителя и пассажира "Лады" госпитализировали с травмами. Еще одному пассажиру этой машины медики оказали помощь, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU