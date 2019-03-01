В Липецке на Механизаторов столкнулись "десятка" и "Киа": есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-01T11:14:09+03:00

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В прошедший четверг, 28 февраля, в Липецке произошла авария. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, вечером на улице Механизаторов "ВАЗ-2110" врезался в "Киа". Пострадавших двое: водитель "десятки" и 20-летний пассажир иномарки. Их с травмами госпитализировали.

Еще одна авария случилась в районе, на автодороге "Южный обход Липецка". Там на трассе столкнулись "БМВ" и "ВАЗ-2109". Есть пострадавшие. Водитель и два пассажира "девятки" с различными травмами доставлены в больницу. Одного из них - 14-летнего подростка, пришлось госпитализировать.

Напомним, за сутки водители 1 075 раз нарушили правила дорожного движения на дорогах Липецкой области. Так, в Хлевенском районе случилось тройное ДТП. Автоледи за рулем "Фольксвагена" врезалась в ограждение, после чего ее отбросило на "Ладу" и "Фольксваген". Есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU