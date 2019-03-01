Под Липецком школьницы нашли забытую в банкомате карту и отоваривались три часа

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-01T13:52:39+03:00

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В Липецкой области за кражу с банковской карты будут судить двух 15-летних школьниц. Все случилось 24 октября в Городе грязи. Вечером в одном из торговых центров девочки заметили кем-то забытую в банкомате карту и решили воспользоваться, свалившейся на них «удачей».

Наивно пологая, что никто ничего не узнает, подростки пустились в безудержный шопинг. Три часа они расплачивались картой в интернет магазинах и даже в местной аптеке, пока хозяйка не заблокировала карту, а после заявила о краже. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, установить виновных в краже не составило труда.

Позже на допросе, школьницы, рыдая, во всем сознались, а родители поспешили возместить ущерб. В ходе расследования СК внес чиновникам представление, в котором потребовал усилить профилактику среди несовершеннолетних.

Дело передали в суд, за групповую кражу с карты, по пункту «г» части 3 статьи 158, каждой девочке «светит» минимум штраф, максимум до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 000. Даже если суд примет самое мягкое решение, судимость по не внушающей доверия статье останется в биографии навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU