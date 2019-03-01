Липчанка оставила машину на парковке у ТЦ и получила записку с угрозой

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-01T14:57:42+03:00

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В редакцию «КП» обратилась девушка, которой оставили пугающее послание на машине. По словам Надежды, она поставила свой автомобиль «Пежо» у торгового центра «Торнадо» на площадке, специально предназначенной для парковки автомобилей, и отправилась за покупками.

А когда вернулась, на лобовом стекле под дворником обнаружила угрожающее послание.

Записку с угрозой оставили на парковкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

– Еще раз поставишь так машину, разобью (ред) стекла и уеду, – написал кто-то на листке, сунул под дворник и поспешил ретироваться.

Кто это сделал и по какой причине, девушка так и не поняла.

– Я оставила машину на обычной парковке, не под знаком «такси» или «для инвалидов», – уверяет Надежда, – И что мне теперь вообще не подъезжать к этому торговому центру?

Что не понравилось анониму, похоже так и останется загадкой, поскольку недовольный автомобилист «отважно» сбежал, не решившись подойти и выразить недовольство лично.

ИСТОЧНИК KP.RU