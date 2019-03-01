Липчанка оставила машину на парковке у ТЦ и получила записку с угрозой
В редакцию «КП» обратилась девушка, которой оставили пугающее послание на машине. По словам Надежды, она поставила свой автомобиль «Пежо» у торгового центра «Торнадо» на площадке, специально предназначенной для парковки автомобилей, и отправилась за покупками.
А когда вернулась, на лобовом стекле под дворником обнаружила угрожающее послание.
Записку с угрозой оставили на парковкеФото: Лия МУРАДЬЯН
Фото: Лия МУРАДЬЯН
– Еще раз поставишь так машину, разобью (ред) стекла и уеду, – написал кто-то на листке, сунул под дворник и поспешил ретироваться.
Кто это сделал и по какой причине, девушка так и не поняла.
– Я оставила машину на обычной парковке, не под знаком «такси» или «для инвалидов», – уверяет Надежда, – И что мне теперь вообще не подъезжать к этому торговому центру?
Что не понравилось анониму, похоже так и останется загадкой, поскольку недовольный автомобилист «отважно» сбежал, не решившись подойти и выразить недовольство лично.
ИСТОЧНИК KP.RU