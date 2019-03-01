Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»
В Липецке разработали 3D-технологию изготовления ортезов для малышей
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Компания 3D ConcepT - социальное предприятие, работающее в сфере оказания общественно полезных услуг. Молодые предприниматели пришли со своей уникальной разработкой на помощь младенцам со страшным заболеванием – врождённым пороком развития черепных костей – краниосиностозом. Благодаря индивидуальным краниальным ортезам, изготовленным на самом современном цифровом оборудовании, удалось помочь больным малышам. А учредитель компании Евгений Литаврин вошёл в двадцатку лучших в номинации «Добрый бизнес» конкурса «Немалый бизнес» и награждён дипломом финалиста.
ИСТОЧНИК KP.RU