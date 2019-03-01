Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-01T14:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания 3D ConcepT - социальное предприятие, работающее в сфере оказания общественно полезных услуг. Молодые предприниматели пришли со своей уникальной разработкой на помощь младенцам со страшным заболеванием – врождённым пороком развития черепных костей – краниосиностозом. Благодаря индивидуальным краниальным ортезам, изготовленным на самом современном цифровом оборудовании, удалось помочь больным малышам. А учредитель компании Евгений Литаврин вошёл в двадцатку лучших в номинации «Добрый бизнес» конкурса «Немалый бизнес» и награждён дипломом финалиста.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU