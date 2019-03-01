2019-03-01T15:57:29+03:00
Общество

В субботу в Липецке небольшой снег и около 0

По ночам морозы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
По ночам в Липецке морозно, а днем оттепельПо ночам в Липецке морозно, а днем оттепельФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 2 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой снег. Ночью синоптики обещают мороз. Так, в темное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов.

Днем снова оттепель. В регионе около 0. Ветер северный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 721 мм рт.ст.

В воскресенье, 3 марта, в Липецке синоптики обещают снег. Ночью до 13 градусов ниже ноля. Днем около 3 градусов мороза. Ветер западный 9-11 м/с. Будьте осторожны! Возможны порывы до 16 м/с. На дорогах в областном центре снежный налет. Атмосферное давление без изменений – 741 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке бывшего полицейского оштрафовали на 900 000 за взятку в 30 000
В Липецке молодая мать-наркоманка жила кражами из магазинов
Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»
Липчанка оставила машину на парковке у ТЦ и получила записку с угрозой
Под Липецком школьницы нашли забытую в банкомате карту и отоваривались три часа
Липецкому зоопарку отдали обезьян, которые едва не погибли у контрабандистов в Домодедово
Под Липецком 18-летний парень зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд
В Липецке на Механизаторов столкнулись "десятка" и "Киа": есть пострадавшие
Под Липецком автоледи врезалась в ограждение и "собрала" две машины
Липчанам предлагают брать напрокат костыли и инвалидные коляски
Петровский рынок в Липецке "заминировали" в пятый раз
В Липецке 3-летнего ребенка несколько метров протащил автобус
В Липецке безработный мошенник обманул женщину на 50000 рублей