В субботу в Липецке небольшой снег и около 0
В субботу, 2 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой снег. Ночью синоптики обещают мороз. Так, в темное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов.
Днем снова оттепель. В регионе около 0. Ветер северный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 721 мм рт.ст.
В воскресенье, 3 марта, в Липецке синоптики обещают снег. Ночью до 13 градусов ниже ноля. Днем около 3 градусов мороза. Ветер западный 9-11 м/с. Будьте осторожны! Возможны порывы до 16 м/с. На дорогах в областном центре снежный налет. Атмосферное давление без изменений – 741 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU