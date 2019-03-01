В субботу в Липецке небольшой снег и около 0

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-01T15:57:29+03:00

По ночам в Липецке морозно, а днем оттепель Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 2 марта, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой снег. Ночью синоптики обещают мороз. Так, в темное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов.

Днем снова оттепель. В регионе около 0. Ветер северный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 721 мм рт.ст.

В воскресенье, 3 марта, в Липецке синоптики обещают снег. Ночью до 13 градусов ниже ноля. Днем около 3 градусов мороза. Ветер западный 9-11 м/с. Будьте осторожны! Возможны порывы до 16 м/с. На дорогах в областном центре снежный налет. Атмосферное давление без изменений – 741 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU