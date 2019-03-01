В Липецке молодая мать-наркоманка жила кражами из магазинов

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-01T17:51:07+03:00

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В Липецке за длинную серию краж осудили 22-летнюю молодую мать. Согласно материалам дела, девушка фактически жила кражами в течение 4 месяцев. В основном крала продукты и бытовую химию.

Когда липчанку поймали с краденным впервые, ей удалось отделаться административной статьей за мелкое хищение. Но это девушку не остановило и набеги на магазины продолжились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, за 4 месяца обвиняемая совершила 15 краж. В итоге на молодую мать завели уголовное дело.

Известно, что барышня воспитывает маленького ребенка и нигде не работает, девушку неоднократно привлекали по административным статьям, также она стоит на учете у нарколога и имеет ряд хронических заболеваний из-за наркозависимости. Суд приговорил ее к 2 годам в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU