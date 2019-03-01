В Липецке бывшего полицейского оштрафовали на 900 000 за взятку в 30 000

СЕГОДНЯ 18:28 2019-03-01T18:29:18+03:00

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В Липецке вынесли приговор теперь уже бывшему полицейскому-взяточнику. Как сообщает пресс-служба СКР, Дмитрий Козлов взял деньги у виновника аварии с пешеходом. Все случилось еще в феврале 2016 года, когда полицейский работал в составе внештатного следственного спецподразделения по расследованию ДТП и пожаров.

Майор «договорился» с водителем грузовика, что за 30 000 рублей не будет возбуждать уголовное дело. Причем именно сотрудник полиции склонил водителя к даче взятке. Вот только шофер не знал, что дело и так бы не возбудили, поскольку экспертиза показала, что избежать ДТП было невозможно.

Полицейского задержали во время получения взятки сотрудники регионального УФСБ. Бывший сотрудник вину не признал. Тем не менее суд приговорил его к штрафу в 900 тыс. рублей, также ему запретили работать в органах в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU