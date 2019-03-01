В Липецке водитель автобуса едва не спровоцировал лобовое столкновение

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-01T19:01:33+03:00

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В Липецке попало на видео нарушение ПДД водителем автобуса. Инцидент едва не привел к лобовому столкновению. Водитель авто, который чуть не стал жертвой аварии, выложил запись с регистратора в соцсети.

Судя по видео, все произошло в районе Северного проезда. Там вдоль дороги периодически выстраиваются вряд фуры, причем большегрузы стоят не на обочине, а на проезжей части двухполосной дороги. Данное обстоятельство фактически заставляет водителей массово нарушать ПДД – из-за грузовиков без движения по встречной данный участок не проехать.

Автобус едва в лобовую не столкнулся с легковушкой.

На этот раз нарушить пришлось водителю автобуса маршрута №347. На записи видно, как по встречной вынужденно едут несколько автомобилей. Сначала проезжает «Газель», затем крупногабаритный автобус. Водителю машины с регистратором приходится прижиматься к ограждению, чтобы избежать ДТП. Вслед за автобусом по встречке также проезжают несколько легковушек, но разминуться с ними уже не так проблематично.

ИСТОЧНИК KP.RU