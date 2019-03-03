Липчане не смогли выбрать гимн для своего города

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-03T13:17:07+03:00

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В администрации города подвели итоги народного голосования на лучший проект гимна Липецка. Наибольшее число голосов набрал пункт «Ни один из перечисленных вариантов» - 45,45% (390 голосов). Всего в голосовании приняли участие 993 человека.

В департаменте культуры и туризма администрации Липецка пояснили, что согласно положению, результаты опроса передадут в городской Совет депутатов. Он и решит дальнейшую судьбу конкурса.

Напомним, в преддверии 315-летия Липецка мэрия объявила конкурс на лучший проект гимна о городе. Заявки принимались с июля по сентябрь. Поступила 21 заявка. Затем специальная комиссия отобрала пять вариантов гимна для народного голосования. Оно шло на сайте департамента культуры и туризма с декабря 2018 года по конец февраля 2019-го.

Ранее на портале «Открытый Липецк» у горожан выясняли: должна ли быть у Липецка своя «главная песня». В том опросе приняло участие около 600 человек. Положительный ответ дали 62,7% опрошенных. Также больше половины(61%) посчитали, что гимн нужно выбирать именно на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU