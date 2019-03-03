2019-03-03T13:28:15+03:00
Общество

В Липецке нашли недостатки на пяти участках дорог, отремонтированных по федеральной программе

Подрядчик должен будет исправить некачественную работу
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты управления дорог и транспорта Липецкой области и управления главного смотрителя Липецка проверили участки, которые отремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах. После чего пресс-служа областной администрации сообщила, что специалисты нашли выбоины, трещины и другие дефекты на улицах Студеновская, Ковалева, Терешковой, Советская и на кольце в районе Тракторного завода.

Управление главного смотрителя Липецка пояснило, что дорожное покрытие, уложенное на этих участках по федеральной программе, находится на гарантии. Претензионная работа ведется с начала года. И в скором времени подрядчики должны исправить все недостатки за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчане не смогли выбрать гимн для своего города
На Октябрьском мосту Липецка «ВАЗ» въехал в столб и вылетел на рельсы
В Липецке водитель автобуса едва не спровоцировал лобовое столкновение
В Липецке бывшего полицейского оштрафовали на 900 000 за взятку в 30 000
В Липецке молодая мать-наркоманка жила кражами из магазинов
В субботу в Липецке небольшой снег и около 0
Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»
Липчанка оставила машину на парковке у ТЦ и получила записку с угрозой
Под Липецком школьницы нашли забытую в банкомате карту и отоваривались три часа
Липецкому зоопарку отдали обезьян, которые едва не погибли у контрабандистов в Домодедово
Под Липецком 18-летний парень зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд
В Липецке на Механизаторов столкнулись "десятка" и "Киа": есть пострадавшие
Под Липецком автоледи врезалась в ограждение и "собрала" две машины
Липчанам предлагают брать напрокат костыли и инвалидные коляски
Петровский рынок в Липецке "заминировали" в пятый раз
В Липецке 3-летнего ребенка несколько метров протащил автобус
В Липецке безработный мошенник обманул женщину на 50000 рублей