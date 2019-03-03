В Липецке нашли недостатки на пяти участках дорог, отремонтированных по федеральной программе

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-03T13:28:15+03:00

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Специалисты управления дорог и транспорта Липецкой области и управления главного смотрителя Липецка проверили участки, которые отремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах. После чего пресс-служа областной администрации сообщила, что специалисты нашли выбоины, трещины и другие дефекты на улицах Студеновская, Ковалева, Терешковой, Советская и на кольце в районе Тракторного завода.

Управление главного смотрителя Липецка пояснило, что дорожное покрытие, уложенное на этих участках по федеральной программе, находится на гарантии. Претензионная работа ведется с начала года. И в скором времени подрядчики должны исправить все недостатки за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU