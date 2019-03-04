2019-03-04T11:54:21+03:00
Происшествия

В Липецке фирма обманула Фонд капремонта на 1 млн. рублей

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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Фонд капремонта обманули на миллион рублейФонд капремонта обманули на миллион рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке возбудили уголовное дело по факту хищения более млн. рублей, принадлежащих Фонду капитального ремонта. В преступлении по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество" подозревается 45-летний гендиректор фирмы по ремонту и строительству.

По информации пресс-службы регионального УМВД России, в 2017 году областной Фонд капремонта заключил договор с одной из липецких фирм о проведении ремонта в многоквартирном доме города. Подозреваемый, используя служебное положение, предоставил заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Он похитил более 1 млн. рублей. Эти деньги принадлежали Фонду капремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства уголовного дела. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Наказание по статье "Мошенничество" - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Фонде капремонта провели прокурорскую проверку. Выяснилось, что ФКР без проведения торгов заключал договора с конкретной организацией, которая в последствии проводила капитальный ремонт многоквартирных домов. Фирма необоснованно тратила деньги. К тому же, ремонт домов был выполнен некачественно. Возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий. Руководителю грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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