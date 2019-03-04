2019-03-04T09:29:45+03:00
Происшествия

В Липецке из "Тойоты" житель Волгограда украл 52000 рублей

Неработающий мужчина также забрал документы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липцекой области за сутки раскрыли 4 ранее совершенных преступленияВ Липцекой области за сутки раскрыли 4 ранее совершенных преступленияФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки в Липецкой области раскрыто 4 ранее совершенных престуления. Так, 13 февраля из автомобиля "Тойота-Альфара", припаркованной у дома по улице Папина, украли докумнеты и 52 тыс. рублей. Владелец малины - 40-летний мужчина, обратился с заявлением в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители поймали предполагаемого преступлника. Им оказался неработающий 44-летний житель Волгограда.

25 января из магазина по улице Советской в Елецком районе неизвестные украли 18 тыс. рублей и товарно-материальные ценности. Сотрудники полиции задержали предполагаемых воров - неработающих ранее судимых 20-летнего жителя Измалковского района и 22-летнего жителя Орловской области.

1 февраля кто-то обокрал дом по улице Тургенева в областном центре. Украли сотовый телефон и планшет. 36-летний собственник обратился за помощью в полицию. Сотрудники органов задержали предполагаемого участника кражи. Им оказался неработающий ранее судимый 18-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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