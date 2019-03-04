Под Липецком вспыхнул жилой дом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-04T09:48:05+03:00

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В минувший выходной, 3 марта, в Липецкой области случился пожар. Очевидцы сообщили спасателям о возгорании в 19.34. Оказалось, что в селе Черкассы по улице Механизаторов вспыхнул жилой дом №5.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, пожарно-спасательные бригады прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае возгорания звонить по бесплатному номеру "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно со стационарных и сотовых телефонов. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Объясните детям, как вести себя при пожаре. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, а также человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU