2019-03-04T09:48:05+03:00
Происшествия

Под Липецком вспыхнул жилой дом

К счастью, никто из жильцов не пострадал
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке загорелся домВ Липецке загорелся домФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший выходной, 3 марта, в Липецкой области случился пожар. Очевидцы сообщили спасателям о возгорании в 19.34. Оказалось, что в селе Черкассы по улице Механизаторов вспыхнул жилой дом №5.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, пожарно-спасательные бригады прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае возгорания звонить по бесплатному номеру "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно со стационарных и сотовых телефонов. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Объясните детям, как вести себя при пожаре. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, а также человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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