2019-03-04T10:41:49+03:00
Общество

"Иванушки International" поделились эмоциями от концерта в Липецке

Липчане зажгли вместе с любимыми артистами [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выступили "Иванушки International"В Липецке выступили "Иванушки International"Фото: скрин с видео
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В минувшее воскресенье, 3 марта, в Липецк приехали "Иванушки International". Звезды 2000-х выступили совершенно бесплатно в одном из ТРЦ города. Они исполнили всеми любимые хиты: "Тополиный пух", "Кукла", "Тучи" и др.

Что в этот момент творилось в зале! Все три этажа центра заполнились людьми. Липчане прыгали, махали руками, пели вместе с любимыми исполнителями.

- Спасибо,Липецк! Почувствовали себя гладиаторами в Колизее! - поблагодарил Андрей Григорьев-Аполлонов зрителей в соцсетях.

Липчане были в восторге. После концерта она фотографировались со звездами. Кстати, некоторые горожане пожаловались на давку во время концерта. Кто-то, чтобы увидеть артистов, катался на эскалаторе, так как встать было негде. С поиском места для автомобиля на стоянке также возникли трудности.

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"Иванушки International" выступили в Липецке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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