"Иванушки International" поделились эмоциями от концерта в Липецке

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-04T10:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 3 марта, в Липецк приехали "Иванушки International". Звезды 2000-х выступили совершенно бесплатно в одном из ТРЦ города. Они исполнили всеми любимые хиты: "Тополиный пух", "Кукла", "Тучи" и др.

Что в этот момент творилось в зале! Все три этажа центра заполнились людьми. Липчане прыгали, махали руками, пели вместе с любимыми исполнителями.

- Спасибо,Липецк! Почувствовали себя гладиаторами в Колизее! - поблагодарил Андрей Григорьев-Аполлонов зрителей в соцсетях.

Липчане были в восторге. После концерта она фотографировались со звездами. Кстати, некоторые горожане пожаловались на давку во время концерта. Кто-то, чтобы увидеть артистов, катался на эскалаторе, так как встать было негде. С поиском места для автомобиля на стоянке также возникли трудности.

apollonov_ag "Иванушки International" выступили в Липецке

ИСТОЧНИК KP.RU