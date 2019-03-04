2019-03-04T11:24:02+03:00
Происшествия

В Липецке иномарка влетела в "Ладу" и грузовик

Пострадавшую пассажирку с травмой доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане нарушают ПДДЛипчане нарушают ПДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие выходные в Липецкой области зафиксировано 2 680 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили в региональном УГИБДД, 13 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 190 человек не пристегнулись ремнями во время движения. 1 610 раз автомобилисты превысили скорость.

В пятницу, 1 марта, в Усманском районе столкнулись "Лада-Калина" и КамАЗ. ДТП произошло около 8 часов утра на трассе Липецк-Усмань. В аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Его с травмами госпитализировали.

В тот же день в Чаплыгине на улице Ф. Энгельса УАЗ врезался в ВАЗ-2107, а затем в ВАЗ-2115. В ДТП пострадала 22-летняя пассажирка "пятнадцатой". Она получила травму. Медики оказали пострадавшей помощь, после чего отпустили.

В субботу, 2 марта, на трассе Казаки-Барановка Елецкого района перевернулся "Форд". 29-летний водитель не справился с управлением. Его госпитализировали с множественными травмами.

В Липецке в субботу на улице Ферросплавной водитель "Ауди" столкнулся "Ладой-Грантой" и с грузовиком МАН. 22-летнюю пассажирку "Лады" с травмой доставили в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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