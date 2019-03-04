2019-03-04T12:19:57+03:00
Общество

В Липецке задержали авиарейс в Москву

Самолет взлетит в 13.00
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке задержали рейс на МосквуВ Липецке задержали рейс на МосквуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 4 марта, в Липецке задержали вылет самолета в Москву. Из аэропорта он должен был вылететь в 10 часов утра. Однако, пока рейс задержали до 13.00. Об этом сообщили на сайте Липецкого аэропорта.

Также вовремя не смог вылететь самолет из Домодедово в Липецк. Он должен был приземлиться в областном центре в 9.20. Вылет задержали до 11.50. Через час самолет должен сесть в Липецке.

Напомним, что еще один самолет в столицу полетит из Липецкого аэропорта вечером, в 18.45. Он должен прибыть в Москву в 19.45. А в Липецке в 18.05 приземлится рейс из Москвы. В 23.50 в областной центр прибудет самолет из аэропорта Пулково-1, что находится в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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