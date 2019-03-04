В массовом ДТП под Липецком разбились около 10 машин

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-04T13:17:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот понедельник, 4 марта, под Липецком произошло массовое столкновение автомобилей. Место ДТП - трасса "Орел-Тамбов". Как сообщили очевидцы, на расстоянии 500 метров случилось сразу 3 аварии. Всего пострадали около 10 машин, в том числе и грузовые машины.

Фото Роман ФедоровФото: Предоставлено "КП"

Фотографии с места происшестви вызвали бурные эмоции у пользователей соцсетей. Липчане пожаловались, что с утра на дорогах было очень скользко. Другие же возмущались, что многие водители нарушают скоростной режим, что и приводит к многочисленным авариям. А тем более, в гололед.

Под Липецком в ДТП пострадало около 10 машин.Видео https://vk.com/gorod48

Напомним, в эти выходные на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 680 нарушений правил дорожного движения. Так, в Чаплыгине УАЗ врезался в ВАЗ-2107, а после столкнулся с ВАЗ-2115. Пострадала пассажирка "пятнадцатой".

Фото Роман ФедоровФото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU