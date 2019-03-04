2019-03-04T14:05:28+03:00
Общество

В Липецке распустятся 1,5 миллиона цветов

К 8 Марта в городе вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке распустятся 1,5 миллиона цветовВ Липецке распустятся 1,5 миллиона цветовФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 4 марта, в администрации Липецка состоялся брифинг. Его провел директор МУП "Зеленхоз" Александр Кулаков. Он рассказал, что к 8 Марта специалисты предприятия вырастили почти 18 тыс. тюльпанов и 500 гиацинтов. Количество цветов превышает прошлогодний показатель в 1,5 раза. Они уже поступили в продажу. По информации пресс-службы мэрии, один гиацинт стоит около 120 рублей. Тюльпан - от 40 до 50 рублей.

После Международного женского дня в "Зеленхозе" начнут готовить рассаду для озеленения и украшения улиц города. В этом году планируют посадить около 1,5 млн. цветов. На клумбах Липецка появятся петунии, цинерарии, бархатцы, львиный зев, бегонии, целозии, колеусы, тюльпаны. Восстановят клумбу на Петровском мосту. Украсят кольцевые развязки на улице Московской и площади Мира. Изменятся "пирамиды" в районе Быханова сада. По словам Александра Кулакова, цветочные композиции появятся на Лебедянском, Елецком, Воронежском выездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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