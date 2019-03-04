В Липецке спилят более 1000 деревьев

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-04T14:28:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Специальная комиссия провела обследование зеленого фонда Липецка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, оказалось, что часть насаждений находится в неудовлетворительном биологическом и аварийном состоянии.

На брифинге в городской администрации директор МУП "Зеленхоз" Александр Кулаков отметил, что с предприятием уже заключен контакт. Специалисты снесут более 1000 деревьев, на 700 из которых пожаловались липчанке. Еще более 1000 деревьев предстоит обрезать. На эти работы выделено 10 млн. рублей. Александр Кулаков уточнил, что на снос 1 дерева нужно от 3 до 10 тыс. рублей. Спиленные стволы утилизируют или перерабатывают. На месте аварийных деревьев появятся молодые саженцы из собственного питомника. Так, на улицах города высадят липы, рябины, клены и тополя.

Специалисты уже выполнили кронирование и санитарную обрезку деревьев на улицах Советской, Водопьянова, Воронежском выезде. Продолжаются работы на Пролетарской, Желябова и Гагарина. В ближайшее время работники предприятия выйдут на улицы Московская, Неделина, Зегеля, Космонавтов, проспект Победы, Лебеняский выезд.

Также Александр Кулаков сообщил о противопаводковых мероприятиях. Специалисты снесли дикорастущую поросль на 700-метровом участке Каменного Лога. Ликвидировали аварийные деревья в русле ручья Студеный.

ИСТОЧНИК KP.RU