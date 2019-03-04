Жадность довела автомобилиста до уголовной статьи о мошенничестве

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-04T15:02:40+03:00

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В Липецке владелец автомобиля «Мерседес» попал под статью о мошенничестве. Мужчина хотел обмануть страховую компанию и получить выплату по ОСАГО. В ноябре 2017 года автомобилист принес в компанию документы о ДТП, которое якобы произошло у дома №22 на улице Металлургов, и написал заявление о выплате страховки.

Эксперты сравнили повреждения на машине с данными об аварии и не поверили. Анализ показал, что на «Мерседесе» нет характерных для такого удара следов, в итоге владельцу отказали в выплате страховки.

Но мошенник решил на этом не останавливаться и подал на страховщиков в суд. Независимая судебная автотехническая и автотовароведческая экспертизы также подтвердили, что вмятине на машине не соответствуют тем, которые должны были быть при указанном ДТП.

После суда страховая компания обратилась в полицию. Изначально там возбуждать уголовное дело не стали, но вмешалась прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, необоснованное процессуальное решение отменили, материалы проверки направили в орган дознания. Дело возбудили за попытку мошенничества в сфере страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU