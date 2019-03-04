СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-04T16:48:28+03:00

Третий год подряд вместо масленичного чучела в Елецком районе вспыхнет персонаж из известного сериала [фото]

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Широкую Масленицу липчане отметят уже в эти выходные. Развлекательные программы состоятся во всех парках Липецка. Также народные гуляния пройдут в микрорайонах города. По традиции, липчане полезут на масленичный столб за подарками, а в конце мероприятий горожане проводят зиму согласно древнему обряду - сожгут чучело.

В археологическом парке «Аргамач», что находится в Елецком районе, есть своя традиций проводов зимы. Там вместо чучела вновь сожгут Белого Ходока. А именно, предводителя армии ледяных зомби - Короля ночи. Увидеть, как сожгут главного Ходока из сериала "Игра престолов" можно будет 9 марта. Там праздник стартует в 12.00.

Кстати, в археологическом парке развлекательные программы пройдут 8, 9 и 10 марта. Будут работать многочисленные площадки. Гостей приглашают поучаствовать в конкурсах, в мастер-классах. Пройдут экскурсии по парку и ярмарки.

На Масленицу под Липецком сожгут Белого Ходока

ИСТОЧНИК KP.RU