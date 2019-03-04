Ветреная погода с дождем и снегом продержится в Липецке до конца недели

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-04T16:58:30+03:00

Спасатели сообщают о порывах ветра до 17 метров в секунду

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По данным Росгидрометцентра во вторник, 5 марта, в Липецке ожидается облачная погода с осадками, перепадами температур и сильным ветром. Ветер будет дуть южный, со скоростью 6-11 метров в секунду. По данным МЧС региона, днем скорость ветра может достигать 17 м/с. Ночью и утром ожидается гололед, в некоторых районах – туман.

Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до отметки в +7°С. Атмосферное давление упадет до 734 мм. ртутного столба.

6 марта ожидается дождь со снегом и также сильный ветер, вечером температура начнет падать. В четверг осадков не обещают, но в Липецкой области резко похолодает – ночью до градусов мороза, днем -5°С.

А в выходные в регион снова вернется весна. Самым теплым днем будет суббота, 9 марта – заморозков не обещают даже ночью. Но зимнюю одежду убирать еще рано – с понедельника снова ожидаются морозы и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU