Липчанин получил 3 года за два ограбления офисов микрозйма

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-04T19:00:27+03:00

Грабитель во всем сознался Фото: скрин с видео

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В Липецке вынесли приговор грабителю, который осенью совершил два набега на микрофинансовую организацию. Напомним, первое ограбление произошло 16 октября в офисе микрозайма на Заводской площади Липецка.

Согласно материалам дела, 32-летний житель Чаплыгинского района пригрозил менеджеру компании и потребовал отдать всю наличность. Испугавшись за свою жизнь, девушка отдала налетчик 56 000 рублей.

Грабитель получил три года за два налета на офисы микрозаймов.Мужчина ограбил две организации на Заводской площади

Меньше чем через неделю, 26 октября, мужчина наведался в другой микрозайм на той же площади. По тому же сценарию менеджер отдала грабителю 10 000 рублей. После второго налета, мужчину поймали сотрудники полиции.

В Липецке ищут подозреваемого в двух грабежах.Кто знает этого человека или, где он находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 48-00-02

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый полностью признал свою вину. За два налета грабитель получил 3 года общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU