Под Липецком перевернулся «МАЗ» с песком

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-04T18:49:09+03:00

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ДТП с участием большегруза случилось этим днем, 4 марта, в Елецком районе Липецкой области. Там в деревне Чибисовка, в районе станции Извалы не вписался в поворот груженный песком «МАЗ».

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, в результате чего машину занесло на крутом повороте. Грузовик слетел в обочину и рухнул на правую сторону. Содержимое кузова рассыпалось по снегу.

Чтобы поднять многотонник, на место пришлось вызвать спецтехнику. Груженный «МАН» вытаскивали на дорогу с помощью подъемного крана. До сообщению свидетелей, авария обошлась без пострадавших.

Напомним, что этим утром на трассе Орел-Тамбов столкнулись около 10 автомобилей, включая грузовики. Утром автомобилисты жаловались на скользкие заснеженные дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU