2019-03-04T18:49:09+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулся «МАЗ» с песком

Авария произошла в Елецком районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
"МАЗ" перевернулся в Елецком районе. Фото "ДТП Елец" vk.com"МАЗ" перевернулся в Елецком районе. Фото "ДТП Елец" vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

ДТП с участием большегруза случилось этим днем, 4 марта, в Елецком районе Липецкой области. Там в деревне Чибисовка, в районе станции Извалы не вписался в поворот груженный песком «МАЗ».

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, в результате чего машину занесло на крутом повороте. Грузовик слетел в обочину и рухнул на правую сторону. Содержимое кузова рассыпалось по снегу.

Чтобы поднять многотонник, на место пришлось вызвать спецтехнику. Груженный «МАН» вытаскивали на дорогу с помощью подъемного крана. До сообщению свидетелей, авария обошлась без пострадавших.

Напомним, что этим утром на трассе Орел-Тамбов столкнулись около 10 автомобилей, включая грузовики. Утром автомобилисты жаловались на скользкие заснеженные дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанин украл машину, воспользовавшись забытыми в зажигании ключами
В Липецком районе сгорела «Лада Приора»
Липчанин получил 3 года за два ограбления офисов микрозйма
Ветреная погода с дождем и снегом продержится в Липецке до конца недели
На Масленицу под Липецком сожгут Белого Ходока
Игорь Артамонов – один из самых образованных губернаторов
Жадность довела автомобилиста до уголовной статьи о мошенничестве
В Липецке спилят более 1000 деревьев
В Липецке распустятся 1,5 миллиона цветов
В массовом ДТП под Липецком разбились около 10 машин
В Липецке после свадьбы отец жениха убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке задержали авиарейс в Москву
В Липецке иномарка влетела в "Ладу" и грузовик
"Иванушки International" поделились эмоциями от концерта в Липецке
Под Липецком вспыхнул жилой дом