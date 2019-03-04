2019-03-04T19:00:49+03:00
Происшествия

В Липецком районе сгорела «Лада Приора»

Пожар случился ночью в Частной Дубраве
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
От "ВАЗа" остался только обгоревший кузовОт "ВАЗа" остался только обгоревший кузовФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

Автопожар произошел этой ночью, 4 марта, в селе Частная Дубрава в Липецком районе. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасательного поста №21 в 2.50 ночи. Очевидцы сообщили, в селе на улице Южной горит «Лада Приора».

На место сразу выехали сотрудники спасательного поста. На момент их прибытия отечественная легковушка уже вся была охвачена огнем – пламя распространилось на площади 2 квадратных метра.

Пожар удалось потушить, но от машины остался только обгоревший кузов – огонь уничтожил салон и моторный отсек «Приоры». Как сообщили в пресс-службе регионального УГПССЮ в результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и подсчитывают сумму ущерба. Также устанавливается предполагаемый виновник происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанин украл машину, воспользовавшись забытыми в зажигании ключами
Под Липецком перевернулся «МАЗ» с песком
Липчанин получил 3 года за два ограбления офисов микрозйма
Ветреная погода с дождем и снегом продержится в Липецке до конца недели
На Масленицу под Липецком сожгут Белого Ходока
Игорь Артамонов – один из самых образованных губернаторов
Жадность довела автомобилиста до уголовной статьи о мошенничестве
В Липецке спилят более 1000 деревьев
В Липецке распустятся 1,5 миллиона цветов
В массовом ДТП под Липецком разбились около 10 машин
В Липецке после свадьбы отец жениха убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке задержали авиарейс в Москву
В Липецке иномарка влетела в "Ладу" и грузовик
"Иванушки International" поделились эмоциями от концерта в Липецке
Под Липецком вспыхнул жилой дом