В Липецком районе сгорела «Лада Приора»

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-04T19:00:49+03:00

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Автопожар произошел этой ночью, 4 марта, в селе Частная Дубрава в Липецком районе. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасательного поста №21 в 2.50 ночи. Очевидцы сообщили, в селе на улице Южной горит «Лада Приора».

На место сразу выехали сотрудники спасательного поста. На момент их прибытия отечественная легковушка уже вся была охвачена огнем – пламя распространилось на площади 2 квадратных метра.

Пожар удалось потушить, но от машины остался только обгоревший кузов – огонь уничтожил салон и моторный отсек «Приоры». Как сообщили в пресс-службе регионального УГПССЮ в результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и подсчитывают сумму ущерба. Также устанавливается предполагаемый виновник происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU