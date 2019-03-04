Липчанин украл машину, воспользовавшись забытыми в зажигании ключами

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-04T19:13:47+03:00

Парень уехал на чужой «семерке» в январе этого года

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В Липецке за кражу автомобиля будут судить 25-летнего парня, который решил воспользоваться невнимательностью водителя. Все случилось в январе этого года. Липчанин, стоя у дороги, увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107». Мужчина заглянул в салон и заметил, что кто-то забыл ключи в зажигании.

Воришка посмотрел по сторонам, убедился, что за ним никто не наблюдает, спокойно открыл водительскую дверь, сел в машину, завел и уехал. Рассеянным водителем оказался 19-летний хозяин «семерки», который и обратился в полицию.

Полицейские оперативно нашли вора и вернули парню машину. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, материальный ущерб оценили в 116 рублей. Воришка уже во всем сознался, уголовное дело о краже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU