В Липецке ищут 17-летнюю девушку из Тамбовской области

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-05T09:14:11+03:00

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Липчан просят помочь найти девушку из Тамбовской области. 17-летняя Волошина Мария Михайловна пропала в минувшее воскресенье, 3 марта, в Рассказовском районе Тамбовской области. Как сообщили волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", последний раз ее видели на железнодорожном вокзале в Грязях. До настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 17-19, волосы темные.

Была одета: разноцветный платок на голове, светло-розовая куртка.

Всех, кто видел Марию Волошину или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU