2019-03-05T09:40:53+03:00
Происшествия

Под Липецком вор украл из квартиры смартфон и бутылку бренди

А у пенсионерки стащили кошелек, в котором было 18 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Из квартиры вор украл телефон и бутылку брендиИз квартиры вор украл телефон и бутылку брендиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 4 марта, в отдел полиции Долгоруково обратился 50-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что 3 марта неизвестный украл из его квартиры смартфон и одну бутылку бренди. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемого вора - 48-летнего рабочего.

В тот же день в отдел полиции Липецка пришел 40-летний мужчина. Он сообщил, что с 26 по 27 февраля кто-то угнал его автомобиль "ГАЗ-31029", который был припаркован у дома по проспекту 60 лет СССР. Сотрудники органов задержали предполагаемого преступника. По предварительным данным, "Волгу" угнал неработающий 30-летний липчанин.

В прошедший понедельник в отдел полиции по Усманскому району за помощью обратилась 57-летняя пенсионерка. По ее словам, С вечера 23 февраля по утро 24 февраля в селе Октябрьское неизвестный украл из кармана ее куртки кошелек. В нем было 18 тыс. рублей. Предполагаемый вор задержан. Им оказался неработающий 25-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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