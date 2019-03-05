2019-03-05T09:59:24+03:00
Происшествия

В Липецке студенты расплатились в ресторане и на автозаправке чужой картой

У владелицы кредитки всю ночь списывались деньги со счета
Юлия КЛЮЕВА
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Студенты хорошо провели ночь на чужие деньгиСтуденты хорошо провели ночь на чужие деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедшие выходные, 2 марта, в отдел полиции Липецка обратилась 41-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что 1 марта в 20.30 она потеряла свою банковскую карту на улице Ленина в Сселках. После с нее начали списываться деньги. Часть суммы пропала 2 марта в 3.02 на автозаправке в том же селе. После - в 3.32 на АЗС у автодороги "Липецк-Мичуринск". Далее новые обладатели карты решили позавтракать в кафе по проспекту Победы в 4.04 утра. В 4.35 неизвестные расплатились картой в ресторане по проспекту 60 лет СССР. Итого с карты пропало 6 095 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали предполагаемых транжир. Ими оказались два 18-летних студента колледжа. Расследование продолжается.

Также за прошедшие сутки раскрыто 2 ранее совершенных престпуления. Так, 2 марта из дома по улице Центральной в Долгоруково пропали утюги, ковер, фотоаппарат и слуховой аппарат. Правоохранители задержали предполагаемую воровку - неработающую 20-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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