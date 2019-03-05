В Липецке посуточная аренда квартиры в 2,9 раза выгоднее долгосрочной

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-05T11:13:15+03:00

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Специалисты провели очередное исследование. Они подсчитали разницу в доходах собственников от обычной и посуточной аренды квартир в 69 городах. Результаты исследования опубликованы на сайте федерального портала "Мир квартир".

Так, средняя цена от сдачи жилья на месяц по всем городам составила 15 804 рублей. Краткосрочная - 1 587 рублей в сутки. Самая дорогая аренда квартиры в Москве - 45 325 рублей в месяц и 3 710 рублей в сутки. Разница посуточной сдачи от долгосрочноо - в 2,5 раза. Кстати, самая большая разница оказалась в Новокузнецке. Там посуточная сдача квартиры приносит в 5,8 раза больше дохода, чем обычная. Самая маленькая разница в Симферополе - 1,6 раза, Сочи - 1,8 раза, Санкт Петрбурге - 2,1 раза. В Липецке средняя цена за аренду квартиры на месяц - 14 117 рублей. Посуточная стоимость - 1 355 рублей. Разница в доходах получается в 2,9 раза.

Получается, ставка посуточной аренды в среднем по России дороже ставки обычной аренды в 3 раза. При этом надо понимать, что у арендодателей, которые сдают квартиры посуточно, больше расходов. Нужно проводить уборку после каждого жильца, рекламировать квартиру, износ квартиры больше. Кроме того, жильцы в таком случае не платят за коммуналку.

ИСТОЧНИК KP.RU