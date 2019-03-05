2019-03-05T13:04:07+03:00
Происшествия

Момент лобового ДТП под Липецком попал на видео

«Мазда» и «Ниссан» столкнулись на трассе в районе Хрущевки [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП пострадали три человекаВ ДТП пострадали три человекаФото: скрин с видео
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В Липецке видеорегистратор записал момент лобового столкновения со встречной машиной. Авария произошла минувшим вечером, 4 марта, на трассе примыкающей к М-4 возле села Хрущевка в Липецком районе.

Лобовое ДТП с участием Mazda 3 и Nissan Teana.Видео https://vk.com/live48

По словам очевидцев, водитель «Ниссан Теана» на большой скорости выехал на встречную, где на полном ходу влетел в лоб «Мазды 3», за рулем которой была 22-летняя девушка. Судя по видео, у водителя «Мазды» не было шансов. Все произошло на темной трассе за доли секунды – водитель увидела фары из-за поворота, хотела уйти от удара на встречную, но там была машина, а вырулить на обочину не успела.

Последствия лобового ДТП под Липецком .Три человека в больнице

По данным ГИБДД, «Ниссаном» управлял 60-летний мужчина. Девушку за рулем «Мазды», ее пассажирку, а также водителя встречной иномарки увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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