2019-03-05T12:54:18+03:00
Происшествия

В Липецке пропал парень с посттравматическим расстройством

21-летний Кирилл Рочняк ушел из дома вечером 4 марта
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке родственники через соцсети ищут пропавшего парня. 21-летний Кирилл Рочняк ушел из дома на улице 8 Марта минувшим вечером, 4 марта. По словам родных, не взял с собой ни денег, ни телефона, но помним все контактные номера.

Приметы Кирилла: 21 год, вес около 130 кг., Был одет: темно-серая, почти черная куртка, шапке с надписью «Остин» того же цвета, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Пропал человек Фото: vk.com

Пропал человекФото: vk.com

Фото: vk.com

– Из отличительных примет-шрам от операции после автомобильной аварии в виде полусолнца на правой стороне головы, – написали родственники. – Страдает постравматическим расстройством личности.

Родные просят всех, кто видел парня или знает, где он находится, сообщить в полицию.

UPD:

По данным на 12.30 парень нашелся, живой, невредимый. Родственники благодарят всех неравнодушных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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